СК Петербурга назвал число расследуемых убийств за новогодние праздники

В субботу, 16 января, в пресс-службе следственного комитета России поделились итогами оперативного совещания председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Бастрыкин прибыл в Петербург с рабочим визитом. На встрече ему доложили о расследованиях уголовных дел и ходе проверок, за которые взялся СК. За новогодние праздники в Петербурге совершили девять убийств, расследование которых находится на контроле у СК. Также одно причинения тяжкого вреда здоровью повлекло за собой смерть. Кроме этого следователи работают над материалами трех дел о преступлениях сексуального характера. Помимо этих случаев, комитет расследует инциденты, в ходе которых несовершеннолетние получили травмы.
Ранее мы писали, что в подъезде на Полюстровском проспекте нашли мертвых юношу и девушку.
Фото: пресс-служба СК РФ
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