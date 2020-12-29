В подъезде на Полюстровском проспекте нашли мертвых юношу и девушку

Вечером 15 января в полицию обратилась жительница дома №7 по Полюстровскому проспекту. Как стало известно Piter.TV, женщина обнаружила в своем подъезде на площадке между 12 и 13 этажами лежащих юношу и девушку. Петербурженка не смогла сразу понять, живы незнакомцы или нет, и вызвала полицию.
Прибывшие на место правоохранители и врачи скорой помощи установили, что молодые люди мертвы. Погибшими оказались 22-летний уроженец Кемеровской области и 21-летняя петербурженка, которая жила в этом же подъезде. Известно, что 14 января мать девушки заявила в полицию о пропаже дочери.
Обстоятельства смерти молодых людей пока устанавливаются.
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Фото: Piter.TV
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