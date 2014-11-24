СК начал работу в Сальске на месте массового захоронения жертв нацистов

В время Великой Отечественной войны здесь убили более 3500 человек.

Специалисты Следственного управления СК РФ по Ростовской области начали расследование на месте массового захоронения мирных жителей и военнопленных, которые были расстреляны нацистами на территории Сальска в годы Великой Отечественной войны. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Данные мероприятия осуществляются в рамках уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками народов Советского Союза во время войны. С помощью поисковиков будут извлечены из земли останки убитых. Позже установят их личности.

Кроме того, следователи просят людей, которые обладают сведениями об обстоятельствах геноцида населения и военнопленных в Сальске, лично обратиться СК по региону, чтобы поделиться информацией.

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ рассекретила документы, которые подтверждают факт убийства более 3,5 тысяч человек с 31 июля 1942 года по 21 января 1943 года на территории концлагеря, который располагался в здании кирпичного завода в Сальске.

Ранее братские могилы защитников Ленинграда на Серафимовском кладбище получили статус памятника.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации