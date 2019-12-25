Братские могилы защитников Ленинграда на Серафимовском кладбище получили статус памятника

Участки находится в непосредственности близости от церкви Серафима Саровского.

Братские могилы защитников и жителей города Ленинграда, погибших в 1941-1944 году, на Серафимовском кладбище включили в список объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба профильного комитета Смольного 8-го июля.

Заявление о включении объектов в реестр поступило в январе 2021 года. В нем было указано четыре участка захоронений. Три из них находятся около церкви Серафима Саровского. На четвертом участке расположены позднейшие захоронения, поэтому его памятником не признали.

В период блокады на кладбище захоронили более 62 тыс. человек гражданского населения и 1648 военнослужащих. Самый обширный участок №1 в 1965-м году превратили в мемориал. Остальные участки в мемориал не оформили, но в целом они выглядят благоустроенно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дом почётного гражданина Василия Тележкина признан памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП