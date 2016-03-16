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Следственный комитет начал проверку после загрязнения реки Новой в парке Александрино 
Сегодня, 14:29
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smirenny

Следственный комитет начал проверку после загрязнения реки Новой в парке Александрино 

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Обстоятельства случившегося выясняются.

Следственный комитет Петербурга начал доследственную проверку после возможного загрязнения реки Новой, сообщили в пресс-службе комитета. 

Следователи, сотрудники  комитета по природопользованию и специалисты исследовательского центра "ТАСИС" осмотрели место происшествия и взяли пробу воды из реки. Через некоторое время будет готова экспертиза. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, что вода в реке парка Александрино окрасилась и начала источать "характерный запах канализации". Первыми это заметили жители Ульянки.

Ранее мы писали, что позеленевший берег в Кронштадте проверили экологи и глава района.

Фото: Ульянка / Вконтакте

Теги: доследственная проверка, ск начал проверку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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