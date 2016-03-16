Следственный комитет начал проверку после загрязнения реки Новой в парке Александрино 

Обстоятельства случившегося выясняются.

Следственный комитет Петербурга начал доследственную проверку после возможного загрязнения реки Новой, сообщили в пресс-службе комитета.

Следователи, сотрудники комитета по природопользованию и специалисты исследовательского центра "ТАСИС" осмотрели место происшествия и взяли пробу воды из реки. Через некоторое время будет готова экспертиза. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, что вода в реке парка Александрино окрасилась и начала источать "характерный запах канализации". Первыми это заметили жители Ульянки.

Ранее мы писали, что позеленевший берег в Кронштадте проверили экологи и глава района.

Фото: Ульянка / Вконтакте