В комитете по природопользованию пообещали провести проверку и выдвинули свою версию случившегося.

Жители микрорайона Ульянка забили тревогу в соцсетях – река Новая в парке Александрино побагровела. Местный житель в группе "Ульянка" в соцсети "ВКонтакте" написал, что река изменила цвет на отрезке от улицы Козлова до проспекта Стачек от бордового до зеленого, а от нее исходит характерный запах канализации.

В дежурной службе комитета по природопользованию выдвинули свою версию происходящего – там предположили, что река могла изменить свой цвет из-за дафний – маленьких красных рачков, которые встречаются в канализации.

В целом, в "комитете пообещали провести проверку и дать ответ по существу", пишет очевидец. С этим же запросом он обратился в городской "Водоканал".

Отметим, что о состоянии водоемов в парке Александрино периодически поступают сообщения от горожан. Красную субстанцию видели в прудах в 2019-м году, а в 2018-м в реке Новой заметили другое загрязнение, напоминающее мазутное пятно.

Ранее мы сообщали о том, что "Водоканал" Петербурга направит около 853 млн рублей на обновление парка техники.

Фото: Ульянка / ВКонтакте