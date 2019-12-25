Водоканал Петербурга направит около 853 млн руб на обновление парка своего техники

ГУП "Водоканал Санкт- Петербурга" намерено обновить парк своих автотранспортных средств. Для этого предприятие разместило 4 закупки, в рамках каждой из которых планирует определить поставщиков новой техники.
Всего ГУП собирается взять в лизинг на 36 месяцев техники примерно на 853 млн рублей. Так, "Водоканал", в частности, планирует получить 30 фургонов мастерских аварийно-восстановительных работ на шасси грузового HINO 300, 20 экскаваторов-погрузчиков JCB 4CX, 92 грузопассажирских фургона ГАЗ-A32R22, 20 самосвалов со сдвоенной кабиной и трехсторонней разгрузкой ГАЗ-САЗ-2507-01. Или, как отмечается в закупочной документации, технику, эквивалентной указанной.
Предполагается лизинг и легковых автомобилей, но их доля в общем объеме средств, направляемых на обновление парка, невелика – 77,9 млн рублей. Всего ГУП хочет приобрести 28 легковых машин.
Источником финансирования покупки техники являются собственные средства предприятия 2020-2023 годом, то есть того периода предстоящих лизинговых платежей.
Предложение от потенциальных партнеров ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" принимает до 30 ноября.
Как сообщало ранее Piter.tv, cотрудники "Водоканала" вернули в естественную среду лису, зашедшую в гости на станцию аэрации.
Фото: lonmadi.ru
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