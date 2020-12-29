После гибели двух людей в пожаре на Чудновского организовали доследственную проверку

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следственные органы СК РФ по Петербургу организовали доследственную проверку по факту гибели двух людей во время пожара на улице Чудновского. Об этом сообщила пресс-служба территориального ведомства.

Пожар произошел утром 12-го января доме №8/1. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. Спасатели эвакуировали двух людей, однако 40-летняя женщина и ее 8-летняя дочь скончались в карете "скорой помощи". Предположительно, причиной смерти является отравление угарным газом.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Piter.TV