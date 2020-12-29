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После гибели двух людей в пожаре на Чудновского организовали доследственную проверку
Сегодня, 13:25
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nadezhda_sib

После гибели двух людей в пожаре на Чудновского организовали доследственную проверку

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Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следственные органы СК РФ по Петербургу организовали доследственную проверку по факту гибели двух людей во время пожара на улице Чудновского. Об этом сообщила пресс-служба территориального ведомства.

Пожар произошел утром 12-го января доме №8/1. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. Спасатели эвакуировали двух людей, однако 40-летняя женщина и ее 8-летняя дочь скончались в карете "скорой помощи". Предположительно, причиной смерти является отравление угарным газом.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Фото: Piter.TV

Теги: гибель, доследственная проверка, отравление, пожар, следствие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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