СК начал проверку после гибели ветерана в огне на Лахтинской в Петербурге

Пожар унес жизнь ветерана войны в Петербурге.

Следственный комитет России организовал проверку после пожара в квартире на Лахтинской улице в Петербурге, где вечером 30 сентября погиб 95-летний ветеран Великой Отечественной войны и труда Борис Можаев. Его супругу госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире общей площадью 80 кв. м. Площадь пожара составила 25 кв. м. В ходе ликвидации огня из здания эвакуировали восемь человек. Для тушения были привлечены три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.

Следователи осмотрели место происшествия и начали выяснять причины возгорания. Проверка проводится по факту гибели пожилого мужчины, решается вопрос о дальнейших процессуальных действиях.

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.