СК планирует изъять часть останков из массового захоронения в Котлах

После этого будут проведены медико-криминалистические экспертизы.

Следственный комитет планирует изъять часть останков из массового захоронения пленных красноармейцев, которое было найдено в Кингисеппском районе. После этого будут проведены медико-криминалистические экспертизы.

Также планируется осмотреть место захоронения и подготовить материалы для обсуждения на экспертном совете по увековечению памяти погибших защитников Отечества в Ленинградской области.

Напомним, что в деревне Котлы Кингисеппского района было обнаружено массовое захоронение. Предполагается, что останки принадлежат военнопленным красноармейцам, которые находились в фашистском лагере "Дулаг-101" во время Великой Отечественной войны.

Видео: Telegram / Следком47