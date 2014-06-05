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СК планирует изъять часть останков из массового захоронения в Котлах

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После этого будут проведены медико-криминалистические экспертизы.

Следственный комитет планирует изъять часть останков из массового захоронения пленных красноармейцев, которое было найдено в Кингисеппском районе. После этого будут проведены медико-криминалистические экспертизы.

Также планируется осмотреть место захоронения и подготовить материалы для обсуждения на экспертном совете по увековечению памяти погибших защитников Отечества в Ленинградской области.

Напомним, что в деревне Котлы Кингисеппского района было обнаружено массовое захоронение. Предполагается, что останки принадлежат военнопленным красноармейцам, которые находились в фашистском лагере "Дулаг-101" во время Великой Отечественной войны.

Видео: Telegram / Следком47

Теги: ленобласть, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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