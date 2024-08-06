Следователи работают на месте обнаружения останков военнослужащих и узников концлагеря в Кингисеппском районе

На месте захоронения продолжаются поисковые мероприятия.

В Ленинградской области следователи работают на месте обнаружения костных останков в Кингисеппском районе. Об этом рассказали в СК РФ по Ленинградской области.

В рамках уголовного дела, возбужденного в Главном следственном управлении СК России по ст. 357 УК РФ по факту геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, следственно-оперативная группа выехала в деревню Котлы по факту обнаружения поисковым отрядом костных останков.

При проведении поисковых работ был обнаружен противотанковый оборонительный ров с костными останками военнослужащих, а также два рва для захоронения узников концентрационного лагеря "ДУЛАГ-101". Обнаружены останки более 40 лиц, также обнаружено три посмертных медальона военнослужащих. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причин смерти.

На месте захоронения продолжаются поисковые мероприятия.

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Видео: СК РФ по Ленинградской области