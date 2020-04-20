СК будет отслеживать пранки в отношении учителей во время дистанционных уроков

Ролики с пранками в отношении преподавателей стали появляться всё чаще.

Следственный комитет России будет отслеживать пранки в отношении учителей во время дистанционных уроков. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что за издевательства над учителями могут привлечь к ответственности в соответствии с законом. Следователи уже наладили взаимодействие с Министерством просвещения для мониторинга подобных ситуаций. По словам Петренко, авторы роликов могут быть наказаны по статьям уголовного кодекса.

Причина в том, что ролики с пранками в отношении преподавателей стали появляться всё чаще. При этом издеваются над учителями во время онлайн-уроков не только дети, но и взрослые. Это, по мнению представителя СК, мешает образовательному процессу.

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Видео: Youtube/Marmosit