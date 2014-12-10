Суд арестовал подозреваемых в хищениях в "Роскосмосе"

Один из фигурантов скрылся от следствия, ему предъявлено заочное обвинение.

Суд арестовал двух подозреваемых по уголовному дела о хищении свыше 600 миллионов рублей у государственной корпорации "Роскосмос". Об этом информирует издание "Коммерсантъ". Данное дело Следственный комитет России расследует на протяжении более двух с половиной лет.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции центра огневых испытаний жидкостных ракетных двигателей было заведено против экс-соучредителя и экс-главбуха ООО "Москапстрой" Василия Тубольцева и соучредителя ООО "Фирма "Диалог-К", ранее возглавлявшего ООО "Спецстрой", Ильи Пастухова. Также в деле фигурирует второй соучредитель "Москапстроя" Максим Щербаков, однако, он скрылся от следствия. Ему предъявлено обвинение заочно.

Напомним, нарушение закона было произведено в ходе реализации оборонного заказа головным центром "Роскосмоса" по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности и подрядчиком, которым являлся "Москапстрой".

Ранее Следственный комитет РФ завершил расследование дела о хищениях на ремонте петербургской консерватории.

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