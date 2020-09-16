СК РФ проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе

Мужчины перепутали жертву.

Следственный комитет России проверит "шуточную" попытку похищения человека с пляжа в Севастополе. Об этом рассказали региональные представители СК РФ. По данным надзорного ведомства, двое местных жителей хотели подшутить над знакомым. Однако они перепутали человека и затолкали в машину не того. В настоящее время им грозит две уголовные статьи.

Речь идет о неудавшейся шутке: мужчины планировали разыграть знакомого, но перепутали и усадили в автомобиль другого человека. Автомобиль был задержан в районе пляжа, жизни и здоровью пассажира ничего не угрожает. пресс-служба СК РФ по региону

Подробности происшествия следователи узнали из ролика с похищением человека, который распространился по социальным сетям. Известно, что преступление было совершено на пляже в поселке Учкуевка. Специалисты оценивают действия злоумышленников по статье 126 и 127 УК РФ.

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Видео: ВКонтакте / КРЫМ