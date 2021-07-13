СК завел дело после взрыва газа в центре Геленджика

В трагедии погиб человек, пострадали еще пятеро.

Следственный комитет России завел уголовное дело после взрыва газа в центре Геленджика. Об этом на официальном сайте сообщили представители СК РФ по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что хлопок газа зафиксирован на первом этаже здания по Советской улице. Там располагается гостиничный комплекс.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и травмирования пятерых граждан в результате хлопка газа на территории гостиницы по улице Советской (часть 1 статьи 109 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

Следствие уточнило, что жертвой трагедии стал молодой человек, который в момент хлопка газа находился на улице. Пострадавшими считаются пятеро россиян. СРеди них мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка. Все они получили ожоги различной степени тяжести. Пациенты госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Специалисты определяют точную причину произошедшего, а также устанавливается личность жертвы.

Появились подробности о взрыве в Геленджике: пострадал ребенок.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России