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Из-под завалов гостиницы в Геленджике спасли одного человека
Сегодня, 9:29
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Из-под завалов гостиницы в Геленджике спасли одного человека

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Женщина передана медикам.

Из-под завалов гостиницы в Геленджике спасли одного человека. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Известно, что специалисты спасли из-под завалов конструкции женщину. Сейчас пострадавшая передана медикам. В городской администрации объяснили, что район,в котором произошла трагедия, оцеплен правоохранительными органами и экстренными ведомствами.

Оцеплены несколько кварталов, близлежащие здания не пострадали.

источник ТАСС

По предварительным сведениям, под завалами конструкции больше не людей. Внутри помещения работает бригада спасателей. Обследуется помещение.

ТАСС: в гостинице в Геленджике взорвался газ.

Фото: Telegram/Кубанские Новости

Теги: взрыв, геленджик, гу мчс, спасатели
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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