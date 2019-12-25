Женщина передана медикам.

Из-под завалов гостиницы в Геленджике спасли одного человека. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Известно, что специалисты спасли из-под завалов конструкции женщину. Сейчас пострадавшая передана медикам. В городской администрации объяснили, что район,в котором произошла трагедия, оцеплен правоохранительными органами и экстренными ведомствами.

Оцеплены несколько кварталов, близлежащие здания не пострадали. источник ТАСС

По предварительным сведениям, под завалами конструкции больше не людей. Внутри помещения работает бригада спасателей. Обследуется помещение.

ТАСС: в гостинице в Геленджике взорвался газ.

Фото: Telegram/Кубанские Новости