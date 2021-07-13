ТАСС: в гостинице в Геленджике взорвался газ

В гостинице в Геленджике взорвался газ. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города. Специалист пояснил, что зафиксирован бытовой хлопок газа. На данный момент сообщается об одном погибшем из-за трагедии.
Взрыв произошел на кухне в частной гостинице. Два человека получили травмы и один погиб
источник агентства
Известно, что пострадала четырехэтажная гостиница, которая находится в центре курортного города. Фрагменты конструкции после взрыва разбросало по проезжей части, которая располагается поблизости. Детали также поврежили припаркованные автомобили.
Названа причина взрыва в квартире в Приморье.
Видео: Telegram / Кубанские Новости, URA.RU
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