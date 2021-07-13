ТАСС: в гостинице в Геленджике взорвался газ

Погиб один человек.

В гостинице в Геленджике взорвался газ. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города. Специалист пояснил, что зафиксирован бытовой хлопок газа. На данный момент сообщается об одном погибшем из-за трагедии.

Взрыв произошел на кухне в частной гостинице. Два человека получили травмы и один погиб источник агентства

Известно, что пострадала четырехэтажная гостиница, которая находится в центре курортного города. Фрагменты конструкции после взрыва разбросало по проезжей части, которая располагается поблизости. Детали также поврежили припаркованные автомобили.

Названа причина взрыва в квартире в Приморье.

Видео: Telegram / Кубанские Новости, URA.RU