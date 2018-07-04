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Названа причина взрыва в квартире в Приморье
Сегодня, 7:58
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Названа причина взрыва в квартире в Приморье

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Хозяин квартиры пытался собрать устройство для глушения рыбы.

Названа причина взрыва в квартире в Приморье. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали в региональном МВД. В полиции объяснили, что хозяин пострадавшей жилплощади, в которой произошел взрыв, собирал устройство для глушения рыбы. Ранее в социальных сетях появились снимки с места трагедии.

На кадрах видно, что ударная волна от взрыва выбила дверь квартиры, а также разбила стекла в оконных рамах подъезда. Местная прокуратура уточнила, что взрыв произошел на территории многоэтажного жилого здания в Фокино. В настоящее время пострадавшим считается один местный житель. Известно, что 36-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения. Он отправлен в отделение полиции для разбирательства.

Найдены тела всех трех детей, пропавших на реке в Приморье.

Фото: прокуратура Приморского края

Теги: гу мчс, приморье
Категории: Новости России, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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