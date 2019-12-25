Поиски в регионе остановлены.

Найдены тела всех трех детей, пропавших на реке в Приморье. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы из краевого госучреждения по делам пожарной безопасности, ЧС и ГО.

Сегодня утром в 8:25 спасатели нашли тело второго мальчика, всплывшее на реке Уссури, примерно в семи километрах от места обнаружения вещей... Тело третьего ребенка, пропавшего на реке Уссури, найдено. Поиски завершены. пресс-служба ведомства

Напомним, что 28 июня в Лесозаводске исчезли три несовершеннолетних в возрасте 8,9 и 12 лет. Ребята пошли купаться на реку Уссури. По факту произошедшего региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за убийство". Вечером того же дня вещи пропавших были найдены на берегу реки. Спустя некоторое время спасатели нашли тело одного из мальчиков в воде. На нем не оказалось следов от видимых травм. По предварительной версии ребенок утонул.

Известно, что дети пошли плавать в место, которое не было оборудовано для купания. Погибшие являлись друг другу родственниками - родными и двоюродными братьями.

У берега в Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей.

Фото: Piter.tv