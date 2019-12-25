Ранее СК РФ по региону возбудил дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ.

У берега в Приморье нашли тело одного из трех пропавших детей. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета России. Ранее стало известно о том, что три несовершеннолетних в возрасте от 8 до 12 лет исчезли около реки Уссури. Дети вышли из дома по переулку Широкий в селе Полевое утром 28 июня (в понедельник). На велосипедах они добрались до реки. Около 17 часов по местному времени (19 часов по московскому времени) вещи ребят были найдены на берегу около Лесозаводска.

Первоначальные поиски малолетних не привели к положительному результату. По факту безвестного исчезновения детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктов "а,в" части 2 статьи 105 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

Сейчас на месте инцидента работает глава СК РФ по региону Владимир Фомин вместе с криминалистами. Во время поисков тело одного из детей обнаружено в воде у берега. Труп ребенка с признаками утопления найден в 800 метрах от того места, где были найдены личные вещи.

Мужчина, женившийся на падчерице, а затем убивший ее, задержан в Брянской области.

Фото: Следственный комитет России

