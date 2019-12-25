Появились подробности о взрыве в Геленджике: пострадал ребенок

Сведения о погибших и пострадавших разнятся.

Появились подробности о взрыве в гостинице "Азария" Геленджике. По информации от ГУ МЧС, на данный момент известно о пяти пострадавших. Специалисты уточнили, что здание было газифицировано, а предварительной причиной трагедии считается взрыв бытового газа. Инцидент произошел после того, как на первом этаже отеля был включен свет. Там располагается магазин. Выключателем щелкнула сотрудница, которая утром пришла на работу.

Женщина выжила, она госпитализирована. Также спасатели доставили в больницу еще троих человек. Все пострадавшие, включая несовершеннолетнего ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Они в реанимации. Еще одного пострадавшего везут в медицинское учреждение. В мэрии города уточнили, что пострадали три человека, а погиб один. Еще один источник в экстренных службах города заявил о двух жертвах.

По еще одной версии случившегося, произошла утечка газа из-за износа инженерных сетей. При этом первый этаж гостиницы был закрыт антивандальными роллетами, поэтому там мог скопиться газ.

Из-под завалов гостиницы в Геленджике спасли одного человека.

Фото: Telegram/Кубанские Новости