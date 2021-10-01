СК РФ начал проверку после обрушения качелей под ребенком в Твери

Качели на детской площадке упали вместе с девочкой вечером 30 сентября.

Следственный комитет России начал проверку после обрушения качелей под ребенком в Твери. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на заявление регионального надзорного ведомства. Очевидцы рассказали в местном паблике о том, что конструкция рухнула под девочкой на детской площадке около восьмого дома по Планерной улице. Школьница не получила травм.

Должны ли вообще как-то содержаться и поддерживаться детские площадки или "построил и забыл"? пост жителей Твери

Жители Твери объяснили журналистам, что с момента сдачи здания в эксплуатацию обслуживание детской площадки проводилось исключительно по документам. Они добавили, что этого недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасное нахождение несовершеннолетних на территории. По предварительным сведениям, домом управляет УК "Китеж".

Жительница Брянска подозревается в даче взятки за изготовление документов.

Фото и видео: Вконтакте / НТ | Новая Тверь

