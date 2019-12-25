Жительница Брянска подозревается в даче взятки за изготовление документов

Женщина хотела помочь мужу получить политическое убежище в США.

Жительница Брянска подозревается в даче взятки должностному лицу за изготовление документов об уголовном преследовании. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. В отношении 37-летней женщины ведется расследование по части 3 статьи 291 УК РФ.

Следствие считает, что россиянка 29 сентября передала денежные средства следователю МВД, который следовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Женщина встретилась с "взяточником" на территории городского сквера имени Карла Маркса. Она передала мужчине 30 тысяч рублей за услугу по созданию фиктивных документов об уголовном преследовании ее мужа по статье против основ конституционного строя РФ. Это позволило бы ее супругу получить преференции в виде политического убежища от Вашингтона.

На допросе подозреваемая призналась в преступлении. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании для фигурантки расследования меры пресечения в виде домашнего ареста. Женщине грозит максимальное наказание до восьми лет заключения, а также штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Опубликовано видео из квартиры, где жили убитые студентки медколледжа.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России