СК РФ: двое мужчин изнасиловали девушку в центре Москвы

Подозреваемые находятся под стражей.

Следственный комитет по российской столице заявил о том, что двое мужчин изнасиловали девушку в центре Москвы. Преступление совершено около жилого здания по улице 2-я Тверская-Ямская. В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Представители правопорядка считают, что злоумышленники сначала ввели потерпевшую в заблуждение, после чего применили к ней физическое насилие. Фигурантам расследования 19 и 27 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 131 УК РФ.

В ходе допроса один из фигурантов полностью признал свою вину и изобличил сообщника в совершенном преступлении. Удовлетворено ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения. пресс-служба СК РФ по Москве

В СК РФ по городу добавили, что судебная инстанция поддержала ходатайство стороны обвинения о заключении под стражу подозреваемых на срок в два месяца.

Рецидивист изнасиловал свою племянницу и ее подругу в Оккервиле.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК