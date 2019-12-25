СК Ленобласти расследует гибель пятилетней девочки на самодельных качелях

Тело девочки, запутавшейся насмерть в веревках качелей, обнаружили в деревне Покровское.

30 июня 2021 года в деревне Покровское Гатчинского района Ленинградской области во дворе частного дома было обнаружено тело пятилетней девочки, запутавшейся в веревке при катании на самодельных качелях. Ребенок, предположительно, задохнулся оттого, что веревка обвилась вокруг горла. Выбраться из петли самостоятельно ей не удалось, родителей рядом не оказалось.

Выехавшие на место происшествия следователи, криминалисты и сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагического инцидента. На данный момент известно о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия - на скриншоте виден обрывок веревки от качелей. Сотрудники комитета пояснили, что публикуя видео, они пытались призвать родителей к бдительности и ответственности и напомнить о необходимости следить за детьми каждую минуту даже на дворе своего дома.

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Скриншот с видео СК по Ленобласти и фото: Pixabay