В Петербурге суд ограничил свободу матери, сын которой выпал из окна

Мальчик скончался от полученных травм.

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении женщины, чей маленький сын в марте 2021 года погиб после падения из окна седьмого этажа. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 16 марта на Мебельной улице. По данным следствия, женщина оставила шестилетнего ребенка дома и ушла в магазин. Мальчик открыл окно и выпал, от травм он скончался на месте.

Мать ребёнка вину признала. Сейчас она беременна, воспитывает троих детей. суд, учитывая все эти факту, ограничил ее свободу сроком на 8 месяцев.

Несколько дней назад ребенок разбился, упав с восьмого этажа дома в Сосновом Бору.

Фото: Piter.tv