СК: Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

По подозрению в получении взятки следователи задержали руководителя МВД Республики Коми Виктора Половникова. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.
Уголовное дело по 290-й статье УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) заведено по материалам республиканского УФСБ.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Данный вопрос рассмотрит городской суд в Сыктывкаре. Появление материалов в суде ожидают 17 января.
Ранее мы сообщали о том, что СК опубликовал видео с камер в бассейне Всеволожска, где захлебнулся первоклассник.
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