СК: Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Вопрос об избрании меры пресечения Виктору Половникову рассмотрит городской суд Сыктывкара.

По подозрению в получении взятки следователи задержали руководителя МВД Республики Коми Виктора Половникова. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

Уголовное дело по 290-й статье УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) заведено по материалам республиканского УФСБ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Данный вопрос рассмотрит городской суд в Сыктывкаре. Появление материалов в суде ожидают 17 января.

Ранее мы сообщали о том, что СК опубликовал видео с камер в бассейне Всеволожска, где захлебнулся первоклассник.