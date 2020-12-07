  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:40
109
matveyvn
Код вставки плеера

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

0 0

В данный момент следователи допрашивают свидетелей.

СКР возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной, когда трое мужчин пытались прорваться на территорию России. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что у одного из задержанных при себе были автомат, прибор ночного видения, магазин с патронами и рация. Силовики всё это изъяли.

В данный момент следователи допрашивают свидетелей, проводят судебные экспертизы.

Ранее мы писали, что СК просит арестовать подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Теги: пограничники, ск рф, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии