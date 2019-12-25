СКР проверит причастность Рашкина к незаконной охоте

Ранее сообщалось, что депутата поймали с тушей лося.

Следственный комитет России (СКР) проверит причастность депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональное управление СКР.

Отмечается, что СКР забрал уголовное дело из полиции, которое было возбуждено по статье о незаконной охоте. Сделано это было в связи с большим общественным резонансом.

Как отметил секретарь Центрального комитета партии Александр Ющенко, сейчас еще рано делать какие-то выводы.

Ранее ТАСС сообщили источники, что Рашкин был задержан предположительно в нетрезвом виде с тушей лося в багажнике. Сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области поступило в полицию в ночь на 29 октября.

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