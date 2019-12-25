Следователи проверят информацию об угрозах УК жильцам многоэтажки в Петербурге

Жители боятся выходить из дома.

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургскому отделению СК организовать доследственную проверку по факту нарушения прав жильцов одного из многоквартирных домов ЖК "Английская миля". Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как выяснилось, в эфире федерального телеканала появился сюжет о том, что жильцы одной многоэтажки получают реальные угрозы жизни и здоровью от сотрудников управляющей компании. Есть версия, что УК делает это из-за решения жителей дома отказаться от услуг компании и создать собственное товарищество собственников жилья. Отмечается, что петербуржцы боятся выходить из дома, а одна из жительниц утверждала, что по наводке управляющей компании неизвестный поджег ее автомобиль.

Бастрыкин поручил оперативно проверить доводы из телевизионного сюжета.

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Фото (носит иллюстративный характер): Piter.TV