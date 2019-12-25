Следователи проверят информацию об угрозах УК жильцам многоэтажки в Петербурге

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил петербургскому отделению СК организовать доследственную проверку по факту нарушения прав жильцов одного из многоквартирных домов ЖК "Английская миля". Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Как выяснилось, в эфире федерального телеканала появился сюжет о том, что жильцы одной многоэтажки получают реальные угрозы жизни и здоровью от сотрудников управляющей компании. Есть версия, что УК делает это из-за решения жителей дома отказаться от услуг компании и создать собственное товарищество собственников жилья. Отмечается, что петербуржцы боятся выходить из дома, а одна из жительниц утверждала, что по наводке управляющей компании неизвестный поджег ее автомобиль.
Бастрыкин поручил оперативно проверить доводы из телевизионного сюжета.
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Фото (носит иллюстративный характер): Piter.TV
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