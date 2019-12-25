Почти 100 домов в центре Петербурга нуждаются в закрашивании граффити

В скором времени администрация займется осмотром территорий, находящихся в управлении Жилкомсервисов №1.

В Центральном районе нашли 93 объекта, на которых нужно будет закрасить граффити и привести в порядок водосточную систему. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В адрес пользователей зданий уже направили требования о проведении работ. ЖКС №2 на данный момент отработало уже около 30 полученных замечаний, всего их 60. Проблемой зоной является Коломенская улица. После потепления там продолжатся работы по закраске. Для составления протоколов об административном правонарушении были вызваны главный инженер ЖКС №2 и начальник одного из эксплуатационных участков.

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Фото: Piter.TV