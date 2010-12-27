Следственный комитет по Петербургу не будет заводить уголовное дело за слова Быкова о Гитлере

В лекции писателя не нашли экстремистских высказываний.

Петербургская полиция не нашла признаков экстремизма в высказываниях писателя Дмитрия Быкова. Напомним, что жолоба местных жителей была вызвана словами автора о том, что если бы не политика антисемитизма фашистской Германии, то жители СССР могли бы перейти на сторону немцев. Такое заявление Быков сделал в декабре прошлого года во время "Дилетантских чтений" в Северной столице.

После выступления писателя, центр "Э" проверил высказывание на признаки экстремизма. Эксперты надзорного ведомства не обнаружили нарушений со стороны Быкова. Такой ответ предоставили в Главке за подписью заместителя начальника центра Зубкова.

отсутствует распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества, а равно осквернение символов воинской славы России прокомментировали лекцию писателя специалисты

Таким образом, в отношении Дмитрия Быкова не будет возбуждено уголовное дело о попытке реабилитации нацизма.

Напомним, что владельца квартир старинного дома по Университетской набережной оштрафовали на 30 тысяч.

Фото: Piter.tv