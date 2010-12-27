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Владельца квартир старинного дома по Университетской набережной оштрафовали на 30 тысяч
Сегодня, 8:29
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lesjasap

Владельца квартир старинного дома по Университетской набережной оштрафовали на 30 тысяч

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Мужчина отказался сохранять исторический объект в должном состоянии.

Петербургский суд оштрафовал владельца помещений в историческом доме по Университетской набережной на нарушение закона о сохранении памятников культуры. Обвиняемый предприниматель вину не признал. Однако, по мнению представителей власти, мужчина не смог обеспечить надлежащие условия старинного объекта.

Напомним, что 23 октября в доме А. Черкасского произошел пожар. Экспертиза показала, что огонь уничтожил деревянные оконные заполнения, выбил окна. Фасад оказался запачкан копотью и гарью. В здании обнаружили сломанные металлические решетки. Несмотря на аварийное состояние после происшествия, работ по восстановлению здания владелец не предпринял, хотя дом с 2014 года значится в списках объектов культурного наследия региона.  

В результате Бориса Берсона признали виновным в административном нарушении и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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