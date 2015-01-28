СКА впервые вышел в новой форме в игре с "Динамо" Петербург победил 5–2

Неожиданное решение СКА клуб показал форму и обыграл "Динамо" в товарищеском матче.

Пресс-служба СКА сообщила, что команда представила форму, в которой сыграла в контрольном матче с "Динамо" Санкт-Петербург. Встреча прошла 18 августа на арене "Хоккейный город" и стала первой для клуба в предсезонке. Источник: пресс-служба СКА.

СКА Санкт-Петербург провёл первый предсезонный матч, в котором одержал победу над "Динамо" СПб со счётом 5–2. Игра началась в 17:00 мск и завершилась уверенной победой хозяев.

Перед игрой клуб опубликовал фото формы с подписью: "Вот в такой форме сыграем сегодня!". На встречу не был заявлен новичок Николай Голдобин, которого СКА ранее забрал из списка отказов после ухода из московского "Спартака".

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: Пресс-служба СКА