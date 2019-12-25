СКА всухую разгромил "Северсталь" и одержал пятую победу кряду

Петербургский СКА продлил победную серию до пяти матчей, разгромив на домашнем льду череповецкую "Северсталь". Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, прошедшая в "Ледовом дворце", завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев площадки.

Счет в игре открыл Рокко Гримальди, отличившийся на 13-й минуте первого периода. Во втором отрезке армейцы устроили настоящую голевую феерию: на 26-й минуте шайбу забросил защитник Маркус Филлипс, а спустя две минуты Марат Хайруллин упрочил преимущество. Еще через минуту Скотт Уилсон довел счет до 4:0. Окончательный разгром оформил Хайруллин, оформивший дубль на 56-й минуте матча.

Таким образом, команда Игоря Ларионова уверенно движется вверх по турнирной таблице. После 65 сыгранных встреч в активе петербуржцев 79 очков, что позволяет им занимать пятую строчку на Западе. "Северсталь", несмотря на крупное поражение, остается второй в конференции, имея в активе 84 балла после 66 матчей.

