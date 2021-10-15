СКА обыграл минское "Динамо" со счетом 4:3 в домашнем матче

В Ледовом дворце петербургские армейцы одержали пятую победу в шести встречах сезона над минчанами. Матч завершился нервной концовкой и стал для СКА 850-й победой в истории КХЛ.

СКА одержал победу над минским Динамо в домашнем матче, завершившемся со счетом 4:3. Игра прошла в Ледовом дворце и стала для армейцев 850-й победой в истории Континентальной хоккейной лиги. Встреча была шестой в сезоне между этими соперниками, и петербуржцы выиграли в пятый раз.

К середине поединка хозяева вели 4:0, однако динамовцы проявили характер, доказав, что являются одним из сильнейших клубов лиги во втором и третьем периодах. Минчане реализовали два большинства из трех попыток и создали нервную концовку, которая едва не перешла в овертайм. Тем не менее СКА удержал победу.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: pxhere