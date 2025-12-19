СКА провел кадровые перестановки в тренерском штабе после четырёх поражений подряд

По решению руководства клуба команду покинули тренер нападающих Владимир Филатов и тренер защитников Максим Семенов.

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о перестановках в тренерском штабе главной команды. После череды неудачных результатов клуб покинули тренер нападающих Владимир Филатов и тренер защитников Максим Семенов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Решение руководства напрямую связано со спортивными результатами: СКА потерпел четыре поражения подряд в КХЛ и в настоящее время занимает лишь восьмое место в Западной конференции, балансируя на грани зоны плей-офф.

Апогеем неудачной серии стал разгромный проигрыш накануне, 23 января, нижегородскому "Торпедо" со счётом 0:6. Для главного тренера СКА Игоря Ларионова этот матч стал уже четвёртым поражением в текущем сезоне от его бывшей команды, которую он приводил к чемпионству.

Владимир Филатов, отвечавший в штабе Ларионова за нападающих, работал с ним ещё в нижегородском "Торпедо". Максим Семенов курировал линию защиты. Оба специалиста, как уточнили в клубе, останутся работать в системе СКА, но в новых должностях, которые будут определены позднее.

Фото: пресс-служба ХК СКА