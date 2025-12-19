Петербургский девятиклассник выстрелил из травматики в лицо пассажиру в автобусе

Подростка задержали полицейские в Пушкине сразу после инцидента.

В городе Пушкин Пушкинского района Санкт-Петербурга произошёл серьёзный инцидент в общественном транспорте. 16-летний ученик 9 класса, по предварительным данным, выстрелил из травматического оружия в лицо 59-летнему пассажиру во время конфликта в салоне автобуса. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сообщение о драке в салоне автобуса маршрута №188 на остановке "Саперная" поступило в полицию 24 января около 08:38 от водителя транспортного средства.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал подозреваемого подростка на месте происшествия. У него было изъято пусковое устройство (травматический пистолет). Пострадавший пассажир обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь. Его состояние удовлетворительное, лечение продолжается в амбулаторном порядке.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге арестован водитель, ударивший инспектора ДПС по голове.

Фото: Piter.TV