СКА сразится с "Витязем" в плей-офф Кубка Гагарина

Первая игра состоится 1 марта.

После матчей заключительного тура чемпионата КХЛ стал известен первый соперник петербургского клуба СКА в плей-офф. Игра пройдет с подмосковным "Витязем", ранее обогнавшим "Локомотив" и "Торпедо".

По итогам регулярных состязаний СКА вышли на вторую строчку после победы над ЦСКА, а "Витязь" оказался на седьмой позиции. В прошлом сентябре "Витязь" одолел петербуржцев единожды и уступил СКА в следующем матче месяц спустя.

Серия матчей начнется 1 марта в Петербурге, игры пройдут также 3, 5 и 7 марта, две последние из них – в Подольске. Возможные дополнительные игры пройдет 9 марта, 11 марта и 13 марта.

Ранее стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина.

Фото: ska.ru