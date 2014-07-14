  1. Главная
СКА разгромил "Барыс" со счетом 7:0 в Петербурге
Вчера, 23:34
Петербургские армейцы не оставили шансов гостям из Астаны в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сергей Плотников оформил хет-трик, а вратари сохранили ворота в неприкосновенности.

В воскресенье, 2 марта, в петербургском Ледовом дворце СКА принимал астанинский "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева не оставили гостям ни единого шанса, завершив матч со счетом 7:0.

Первый гол состоялся уже на 10-й минуте – отличился Михаил Воробьев. Через две минуты Сергей Плотников удвоил преимущество. Во втором периоде Егор Савиков и Плотников довели счет до 4:0. Затем Матвей Поляков отправил пятую шайбу в ворота "Барыса". А в третьем периоде Плотников оформил хет-трик, а Матвей Короткий поставил финальную точку.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: пресс-служба СКА

