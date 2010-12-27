СКА проиграл в товарищеском матче "Тамбову"

А игра с командой "Химки" закончилась победой петербургской команды.

По завершении первого этапа предсезонного сбора СКА в Новогорске провел две контрольные встречи с командами Высшей хоккейной лиги – "Химиком" и "Тамбовом", сообщили в пресс-службе петербургской команды.

В матче с "Химиком" СКА одержал первую победу в предсезонке. Игра закончилась со счетом 3:2. Однако, второй товарищеский матч завершился победой "Тамбова", несмотря на почти двукратное превосходство по броскам. Счет встречи составил 1:2.

Отмечаетс, что в матчах приняли участие не только игроки основного состава, но и проходящие сбор с главной командой хоккеисты системы СКА.

Сегодня СКА вернется в Петербург, откуда затем отправится в Сочи для участия в турнире Sochi Hockey Open, который пройдет с 3 по 8 августа.

Ранее Piter.TV сообщал, что сын хоккеиста Игоря Ларионова заключил пробный контракт со СКА.

Фото: ska.ru