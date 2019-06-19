СКА проиграл "Барысу" со счетом 3:4

В серии буллитов победу команде принес Никита Михайлис.

В воскресенье, 17 октября, игра между СКА и командой "Барыс" из Нур-Султана закончилась со счетом 3:4. Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Петербурге.

В петербургской команде отличились Валентин Зыков, Антон Бурдасов и Эмиль Галимов. В серии буллитов победу команде принес Никита Михайлис. В команде соперников шайбы забросили Кирилл Савицкий, Михайлис и Роман Старченко.

В следующий вторник, 19 октября, пройдет матч СКА против "Йокерита".

Ранее СКА проиграл "Йокериту" в первом матче КХЛ после возвращения Гусева.

Фото: Вконтакте / Хоккейный клуб СКА