СКА проиграл "Автомобилисту" и продлил серию неудач до пяти матчей

Петербургский СКА рискует сменить главного тренера.

Екатеринбургский "Автомобилист" победил петербургский СКА со счётом 2:1 в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для СКА это стало пятым поражением подряд. Об этом сообщает ТАСС.

Матч между "Автомобилистом" и СКА прошёл 8 октября в Екатеринбурге и собрал 9 720 зрителей. Победу хозяевам принесли шайбы Егора Черникова, отличившегося на 39-й минуте, и Романа Горбунова, забросившего решающий гол в овертайме на 62-й минуте. У петербургской команды единственную шайбу в середине второго периода забил Сергей Сапего.

Поражение стало для СКА пятым подряд в регулярном чемпионате. "Автомобилист" напротив продлил победную серию до пяти матчей и укрепил позиции на Востоке. По итогам игры екатеринбургский клуб имеет 19 очков после 14 встреч и занимает 2-е место в своей конференции.

СКА располагается на 7-й строчке Западной конференции, набрав 13 очков в 13 матчах. По информации "Спорт-Экспресса", руководство петербургского клуба может рассмотреть вопрос об отставке главного тренера Игоря Ларионова, если ситуация не изменится в ближайших встречах.

Следующий матч СКА проведёт 13 октября в Петербурге против "Автомобилиста".

Фото: Pxhere