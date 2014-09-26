СКА продлил на четыре года контракт с нападающим Валентином Зыковым

Хоккеист перешёл в СКА во время сезона 2021/22.

В четверг, 28 апреля, стало известно, что хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Валентином Зыковым.

Как рассказали в пресс-службе клуба, договор продлен до 30 апреля 2026 года. Хоккеист перешёл в СКА во время сезона 2021/22. В составе армейцев отыграл 28 игр, в которых отметился пятью очками и вместе с командой выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ.

Ранее петербургский клуб "СКА-1946" одержал победу над московской "Красной Армией" в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022. Игра закончилась счетом 3:2. Встреча прошла в Петербурге на стадионе "Хоккейный город".

Фото: pexels