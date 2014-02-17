СКА принимает минское "Динамо" в Ледовом дворце Петербурга

Армейцы проводят заключительный матч первой домашней серии сезона.

Вечером 19 сентября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга проходит матч Континентальной хоккейной лиги между СКА и минским Динамо.

Команды подошли к встрече с равным количеством очков — по 5 баллов и одинаковым положением в таблице Западной конференции. Матч стал заключительным в первой домашней серии петербургского клуба.

На данный момент идет первый период игры, счет составляет 2:1 в пользу гостей. Ранее в этой серии СКА обыграл команду "Омские Крылья".

Итоговый результат встречи определится в ходе основного времени и, при необходимости, в овертайме.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: Pxhere