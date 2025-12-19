СКА прервал семь поражений подряд выиграв у минского "Динамо"

СКА выиграл у "Динамо" в буллитах и положил конец антирекорду.

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга смог остановить рекордную серию из семи поражений подряд в Континентальной хоккейной лиге, победив минское "Динамо" в серии буллитов. Об этом сообщает пресс-служба клуба и корреспонденты КХЛ.

В составе СКА восстановился форвард Николай Голдобин, который открыл счет в матче. Даниил Липский сравнял счет, но после точного броска Джозефа Бландизи гости ушли на первый перерыв с преимуществом 2:1. Во втором периоде команды обменялись голами — на шайбу Роберта Хэмилтона ответил Валентин Зыков. В третьем периоде Андрей Стась помог минчанам уйти от поражения в основное время.

Победитель встречи определился в серии буллитов, где решающую шайбу забросил Рокко Гримальди, принесший СКА долгожданную победу и положивший конец клубной рекордной серии поражений.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: pxhere