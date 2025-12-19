СКА потерпел поражение от минского "Динамо" в Петербурге

Минское "Динамо" забросило решающую шайбу за полминуты до финальной сирены

СКА проиграл минскому "Динамо" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 19 января в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.

У гостей результативными действиями отметились Станислав Галиев, забросивший две шайбы, Николя Мелош и Вадим Шипачев. У СКА отличились Маркус Филлипс, Матвей Поляков и Николай Голдобин.

Решающим стал гол Станислава Галиева, который был заброшен за 30 секунд до окончания третьего периода, обеспечив минчанам победу. После этой игры СКА занимает седьмую позицию в таблице Западной конференции КХЛ, минское "Динамо" находится на третьем месте. Следующий матч СКА проведет 22 января против московского "Спартака".

Фото: Пресс-служба ХК СКА

