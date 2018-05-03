СКА отменил августовские матчи с Шанхай Дрэгонс по решению соперника

Встречи с китайской командой в Петербурге не состоятся из-за их подготовки.

Запланированные на 20 и 21 августа контрольные матчи СКА и Шанхай Дрэгонс не состоятся, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба. Причиной стала позиция спортивного блока китайской команды, сосредоточившейся на подготовке к Кубку мэра.

Игры СКА с Динамо СПб (18 августа) и Автомобилистом (29 августа) пройдут по расписанию в Хоккейном городе. Зрителям, купившим билеты на матч 20 августа, средства будут автоматически возвращены на карты, использованные при оплате. Аналогично вернутся бонусы, потраченные на покупку.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: Pxhere