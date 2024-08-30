СКА и Северсталь обменялись хоккеистами

Взамен череповецкая команда получила форварда Егора Графа и защитника Максима Гусева, а также денежную компенсацию.

Череповецкая "Северсталь" и петербургский СКА произвели обмен хоккеистами. Как сообщила пресс-служба "Северстали", в стан армейцев перешёл 24-летний нападающий Данил Аймурзин. В обратном направлении последовали форвард Егор Граф и защитник Максим Гусев. Оба игрока подписали с череповецким клубом соглашения, рассчитанные до конца сезона-2027/28. Помимо хоккеистов, "Северсталь" получит денежную компенсацию.

Аймурзин выступал за "Северсталь" с 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провёл 64 матча, в которых набрал 43 очка (14 голов и 29 результативных передач). В пяти играх первого раунда Кубка Гагарина форвард отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Ранее в Континентальной хоккейной лиге он также защищал цвета уфимского "Салавата Юлаева".

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