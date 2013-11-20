Металлоконструкции фасада "СКА Арены" полностью смонтируют к концу года

Вес самого большого блока фасада составит 206 тонн.

Рабочие, отвечающие за строительство "СКА Арены", приступили к новому этапу монтажа фасада. Первый блок поднят на высоту 45 м. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Всего наверх поднимут 33 элемента, длина каждого из них составит 80 м. Самый тяжелый блок будет весить 206 тонн.

Окончание монтажных работ запланировано на декабрь 2022 года.

Ранее суд в Петербурге прекратил уголовное дело, возбужденное после гибели работника на стройке.

Фото: Комитет по строительству